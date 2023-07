Auch der Ortsgemeinderat von Minfeld sprach sich in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend für den Ausbau eines asphaltierten Radweges zwischen Freckenfeld und Minfeld aus.

Dieser Radweg soll in Minfeld bis hin zur Jahnstraße geführt werden. Die geschätzten Baukosten für die rund ein Kilometer lange Strecke belaufen sich laut Vorlage der Verwaltung auf rund 240.000 Euro. Weitere 36.000 Euro sind als Planungskosten veranschlagt. Für die Maßnahme erhoffen sich beide Gemeinden einen Landeszuschuss über das Radwegeförderprogramm bis zu 90 Prozent.

Bisher wird der Weg schon gerne genutzt, von Radfahrern und Fußgängern gleichermaßen. Er befindet sich derzeit aber stellenweise in einem desolaten Zustand. Dem Ausbau auf eine Breite von 2,50 Metern mit zwei jeweils 75 Zentimeter breiten Banketten hatte bereits der Ortsgemeinderat der Nachbargemeinde Freckenfeld letzte Woche mit Mehrheit zugestimmt. Auf Freckenfelder Gemarkung liegt der mit 63 Prozent größte Anteil der Gesamtstrecke.

Ähnlich wie in Freckenfeld gab es jetzt aber auch in Minfeld Bedenken wegen der künftigen Nutzung des Radweges durch die angrenzenden Landwirte. Die Gesamtfläche sei schließlich im Rahmen der Flurbereinigungsmaßnahmen durch die Landwirte erbracht worden, so etwa der Minfelder Beigeordnete Lukas Heintz (CDU). Wie letzte Woche bereits die Freckenfelder Ratsfrau Thea Weber (FWG) gab auch Heintz zu bedenken, dass man es den angrenzenden Landwirten erlauben müsse, den Weg auch nach einer Umwidmung zum „reinen Radweg“ nutzen zu dürfen. Und zwar allgemein, nicht nur den einzelnen Landwirten, die ansonsten überhaupt nicht mehr auf ihr Grundstück gelangen könnten.

Dass diese eine Ausnahmegenehmigung erhalten sollten, galt als unabdingbar. Man möchte aber Schwierigkeiten vermeiden und auch keinem Landwirt unbillige Umwege zumuten. Aus diesem Grunde beschloss der Minfelder Ortsgemeinderat, Gespräche mit dem Landesbetrieb Mobilität zu führen, um diese Mit-Nutzung durch die Landwirtschaft genehmigt zu bekommen. Sollte dies abgelehnt werden, müsse das Thema erneut in den Rat, so Ortsbürgermeister Martin Volz (Freie Wähler).

Nun gilt es, die Vorbereitungen für einen Förderantrag zu stellen. Angebote für die Vermessung, ein Bodengutachten und die Planungsleistungen müssen zuvor eingeholt werden, so der Auftrag der beiden Ortsgemeinderäte an die Verwaltung in Kandel.