Die Veranstaltungsreihe „Grünes Haus, Bunter Garten“ nähert sich ihrem Ende. Seit Anfang März gab es zahlreiche Veranstaltungen für Haus- und Gartenbesitzer sowie Interessierte, die Haus und Garten dem Klimawandel anpassen wollen. Krankheitsbedingt fiel die Veranstaltung „Gärten im Wandel – unsere Möglichkeiten bei Klimawandel und Insektenrückgang“ mit Christiane Hilsendegen in Germersheim aus und wird am Dienstag, 11. April, 19 Uhr, im Bürgersaal des Stadthaus, Kolpingplatz 3, nachgeholt. Am Samstag, 15. April, 14 Uhr, findet in der Stadthalle Kandel, zusammen mit der Pflanzen- und Samentauschbörse „Plant-tastic“, die Abschlussveranstaltung statt. Oliver Decken und Christiane Hilsendegen informieren über die Folgen des Klimawandels und Insektenrückgangs für Blüh- und Nutzgärten und zeigen Strategien zur Anpassung und Verbesserung auf. Auf der Begleitausstellung bekommen Organisationen und Vereine aus der Region, die sich mit Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz, Garten der Zukunft, etc. befassen, die Möglichkeit ihre Arbeit vorzustellen. Für Verpflegung vor Ort sorgt der Foodtrailer Bumblebee. Weitere Infos unter www.kreis-germersheim.de.