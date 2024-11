Die Kreisverbände Bündnis 90/Die Grünen Germersheim, Südliche Weinstraße und Landau laden ihre Mitglieder zu einer Wahlversammlung zur Aufstellung der Direktkandidaten des Wahlkreises Südpfalz für die Bundestagswahl 2025 ein. Auch alle interessierten Bürger sind willkommen.

Die Wahlveranstaltung findet am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Kandel (kleiner Saal), Schulgasse 3, statt. Durch den Abend führt Lukas Hartmann, Bürgermeister aus Landau. Der grüne Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner, in dieser Legislaturperiode Staatsminister im Auswärtigen Amt, hat erklärt, nicht nochmals für den Bundestag kandidieren zu wollen. Bisher liegen zwei Bewerbungen für seine Nachfolge vor.