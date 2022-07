Nach einem Unfall mit einem kleinen Kind wiederholt die Fraktion ihre Forderung.

Mit großem Bedauern hat die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen von dem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße in Jockgrim erfahren, bei dem ein kleines Kind mit einem fahrenden Auto zusammenstieß. Alle sind sehr erleichtert, dass das Kind keine ernsthaften Verletzungen davongetragen hat. Es ist der Fraktion bewusst, dass dies anders hätte ausgehen können, schreiben die Grünen in einer Mitteilung.

In der Gemeinderatssitzung vom 28. April stand die Beantragung der Geschwindigkeitsreduzierung beim LBM von Tempo 20 in der Ludwigstraße auf der Tagesordnung. Die Grünen haben dafür gestimmt. Dies wäre zumindest ein kleiner Beitrag für mehr Fußgängersicherheit in der Ludwigstraße gewesen.

„Das Argument, es halte sich dann kaum einer daran, ist für uns nicht stichhaltig. Mit diesem Argument kann vielen Verkehrsbeschränkungen die Legitimation abgesprochen werden“, sagt Dr. Nils Rehfeld.

Die GRÜNEN fordern, dass auf Grund des Ereignisses ernsthaft geprüft wird, ob Tempo 20 im Hinterstädtel eingerichtet und der Sicherheitsabstand für den Verkehr zu den Hofeinfahrten gewährleistet werden kann.

„Wir werden uns auch weiterhin für die geplante Pendlerradroute durch das Hinterstädtel einsetzten. Diese liefert einerseits einen Beitrag zur Verkehrsberuhigung, anderseits erhöht sie die Attraktivität des Radverkehrs und leistet somit einen Beitrag zur dringend benötigten Verkehrswende“, ergänzt Fraktionssprecher Pascal Endres.