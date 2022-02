Nach der Baumfällaktion am Hohlweg will die Grünen-Fraktion die Bäume in der Gemeinde mit einem Regelwerk unter Schutz stellen. Einigen Ratsmitgliedern ist das zu viel Bürokratie.

Der Schutz der Bäume sei „in Zeiten offensichtlicher Klimaveränderungen (...) von immer größerer Bedeutung“, begründet die Fraktion ihren Antrag für eine Baumschutzsatzung. Sie soll verhindern, dass Bäume ohne Genehmigung beseitigt, geschädigt oder verändert werden. Direkt bezogen sich die Grünen auf die „großflächige Rodung“, so Karl Jäger in der Ratssitzung, von Bäumen am Hohlweg. Die Satzung soll für Bäume auf gemeindeeigenen, gewerblich und privat bebauten sowie unbebauten Grundstücken ab einem Stammumfang von 70 Zentimetern gelten.

Die Botschaft sei klar, so Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger), man müsse künftig „vorsichtig mit unseren Bäumen umgehen“. Die Baumfällaktion am Hohlweg habe bei der Bevölkerung „viel Unverständnis, Irritation und Fassungslosigkeit“ ausgelöst, so Birgitta Hartenstein (CDU). Dazu zähle auch die Rodung der Bäume an den Saatwiesen, wo entlang des Klingbachs etliche Bäume gefällt worden waren. So etwas passe keineswegs zur von der Gemeinde propagierten Aktion „1000 Bäume für Rülzheim“. Der Antrag enthalte aber zu viele Verbote und Regulierungen. „Das ist uns zu viel Bürokratie.“ Wenn diese auch noch auf Privatleute ausgeweitet werde, wäre das „zu viel Gängelei“. Auch Mitglieder der anderen im Rat vertretenen Fraktionen sprachen sich gegen zu viele Vorschriften oder einen „zu starken Eingriff in Privatsphäre“ aus.

Der Rat schloss sich einstimmig dem Vorschlag Hörs an, das Thema zunächst im Bau- und im Umweltausschuss zu beraten.