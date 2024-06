In der Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen soll ein Förderverein für Kirchenmusik gegründet werden. Der Satzungszweck soll durch finanzielle und ideelle Förderung und Unterstützung der geistlichen Chor- und Instrumentalmusik, insbesondere der pfarreieigenen Chor- und Musikgruppen (zum Beispiel Kirchenchöre, Kinderchor, Gottesdienstband), sowie den Erhalt, die Instandsetzung und die Pflege der kircheneigenen Instrumente, insbesondere der Orgeln in den Kirchen der zur Pfarrei gehörenden Gemeinden, verwirklicht werden. Die Gründungsversammlung, zu der alle Interessenten eingeladen sind, findet am Donnerstag, 20. Juni, 19.30 Uhr, im Pfarr- und Jugendheim St. Michael in Bellheim statt.