Die Musikschule Kandel-Wörth ist inzwischen eine Institution. Zu seinem Abschied verrät Günther Tielebörger ein Geheimnis.

43 Jahre lang hatte Günther Tielebörger – ehemaliger Verbands- und Stadtbürgermeister von Kandel – den Vorsitz der Kandeler Musikschule inne. Als er sie 1982 ins Leben gerufen hatte, damals noch mit 270 Schülern, wurde ihm prophezeit, dass dieser Verein doch kein Jahr durchhalten würde. Tielebörger hatte sich von der Kritik jedoch auch hier nicht beirren lassen und die Schule durch mehrere Stürme gebracht. Zwischenzeitlich wurden über 1000 Schüler gezählt, unterrichtet von 60 Lehrern. Seit 2023 kooperiert man mit der Stadt Wörth, 2024 wurden wieder einmal die Beiträge angehoben.

Nun steht die Zukunft der Schule auf dem Spiel: Nach einem Gerichtsurteil müssen alle Lehrkräfte künftig fest angestellt sein. Der Verein kann den grob hochgerechneten Betrag von 400.000 Euro jedoch nicht aufbringen. Ein Zweckverband der Verbandsgemeinde Kandel und der Stadt Wörth erscheint als eine mögliche Lösung, eine Übergang in die Volkshochschule der VG Kandel als eine weitere. Beide Szenarien haben gemeinsam, dass der Verein wohl vorher aufgelöst werden muss.

Tielebörger wusste, rein rational, schon eine ganze Weile, was der Musikschule droht. Allerdings hatte er, eher emotional, wohl ein bisschen Zeit gebraucht, um sich wirklich von der Schule lösen zu können. Das ist verständlich – schließlich ist die Musikschule sein Baby, er hat den Verein vom ersten Moment an mit aufgebaut und wachsen sein, quasi seinem Kind das Laufen beigebracht. Nun wurde der ehemalige Vorsitzende verabschiedet und es war ihm anzumerken, dass dieser Weg kein leichter war.

Aber nachdem der ehemalige Kommunalpolitiker so viel Zeit und Energie in den Aufbau der Musikschule gesteckt hatte ... spielt er eigentlich selbst ein Instrument? Ist er ein begeisterter Klassik-Fan, der sich hier verwirklicht hat? Spielt er in lauen Nächten im Garten die Oboe, klimpert er am Klavier? Die überraschende Antwort lautet: Nein! Nichts davon! Tielebörger bezeichnet sich selbst sogar eher als unmusikalisch. Es habe ihm schlicht Freude bereitet, das Strahlen in den Augen der Musikschülern zu sehen, lautet die bescheidene Begründung für sein hohes Engagement. Welches vor diesem Hintergrund tatsächlich ja noch mehr zu würdigen ist.

Nachfolger ist nun wieder ein SPD-Politiker, Bürgermeister Mike Schönlaub. Auch der ehemalige Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises ist im wahrsten Sinne des Wortes schon durch Sturm und Feuer gegangen. Nun sieht sich Schönlaub einer ganz neuen Herausforderung gegenüber: Statt mit Wehrleuten darf er künftig mit Musiklehrern diskutieren. Über das anstehende Sommerkonzert, über eine Festanstellung, über die künftige Ausrichtung der Musikschule ... und dann vielleicht mit den Mitgliedern seines Vereins über dessen Auflösung. Gut, dass der Mann schon Erfahrung mit Krisensituationen hat.