Wegen eines „lautstark grölenden“ Mannes eilte die Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr zum Fachmarktzentrum. Der 20-Jährige ließ sich nicht beruhigen, teilt die Polizei mit. Er habe sich drohend vor den Beamten aufgebaut und laut herumgeschrien. Weil er alkoholisiert war, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Gegen die anschließende Fesselung sperrte sich der Mann laut Polizei aus Leibeskräften. Er habe gezielt nach den Beamten getreten. Drei Polizisten wurden dadurch an Bauch und Kopf getroffen, sodass zusätzlich zu den Handfesseln Fußfesseln angelegt werden mussten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen ein Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde er in Gewahrsam genommen. Die Polizisten wurden nicht verletzt.