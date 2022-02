190 Menschen nahmen am Montagabend laut Polizei beim Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Bellheim teil. Zu einer angemeldeten Gegenversammlung trafen sich rund 50 Leute. Auch in anderen Orten im Landkreis gab es so genannte „Montagsspaziergänge“. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf 30 in Kandel, 20 jeweils in Wörth und Zeiskam, 15 in Germersheim, 12 in Rülzheim und acht in Ottersheim. Diese Versammlungen seien nicht angemeldet gewesen. Die überwiegende Anzahl der Personen hielt sich laut Polizei an die Corona-Regeln, an Mindestabstände ein und Mund-Nasen-Bedeckung.