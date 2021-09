„Ist in Bellheim für den Hochwasserschutz alles getan?“, wollte ein CDU-Ratsmitglied am Donnerstag von Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) wissen. Seiner Antwort war zu entnehmen, dass er hier durchaus Handlungsbedarf sieht. Im Gegensatz zu Bellheim, so Gärtner, sind im engen Ahrtal ein Großteil der Rückzugsräume, Versickerungsflächen für den Fluss zugebaut, versiegelt worden. Auf Bellheimer Gemarkung gelte es nun unter anderem, das Grabensystem im Wald von möglichen Hemmnissen, etwa umgestürzten Bäumen zu befreien, damit das Wasser im Falle eines Starkregens ungehindert abfließen kann. Zudem gelte es Engstellen an Brücken zu beseitigen. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Durchlässe freigemacht und freigehalten werden, um uns nicht dem Vorwurf auszusetzen, von den Problemen gewusst, aber nichts getan zu haben“, sagte Gärtner.