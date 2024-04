Die Mitglieder des Vereins Bürger für Hatzenbühl haben bei ihrer Jahreshauptversammlung die Kandidatenliste für die Kommunalwahlen am 9. Juni erstellt. Bereits bei der Jahreshauptversammlung 2023 wurde der Vorsitzende Gottfried Müller, als Ortsbürgermeisterkandidat nominiert.

Müller ist 63 Jahre alt, seit über 30 Jahren verheiratet und hat drei erwachsene Söhne. Nach erfolgreicher Ausbildung zum Kfz-Schlosser absolvierte er den Industriemeister Fachrichtung Metall. Im Anschluss an sein berufsbegleitendes Studium zum Betriebswirt war er 22 Jahre als Teamleiter mit Personal- und Budgetverantwortung bei Mercedes-Benz tätig. Aktuell befindet er sich in der sogenannten passiven Phase der Altersteilzeit. Seit vielen Jahren ist er in der Ortsgemeinde engagiert und hat zahlreiche ehrenamtliche Tätigkeiten. Bei der letzten Kommunalwahl wurde Müller in den Gemeinderat gewählt.

Für den Gemeinderat kandidieren Gottfried Müller, Alwin Greidl, Stefan Geiger, Tanja Müller, Hauke Nussen, Jürgen Wünstel, Martin Kober, Sarah Weiler, Stefan Ehrhart, Silvia Nussen, Jens Gehrlein, Sandra Greidl, Kirsten Marion Ehrhart, Heinz Trauth und Philipp Müller