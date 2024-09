Zu einem Gottesdienstspaziergang durch die Weinberge lädt zum ersten Mal die protestantische Kirchengemeinde Weingarten am Sonntag, 8. September, ein. Treffpunkt und Start ist um 11 Uhr beim Storchennest am Hainbach in Weingarten. Von dort führt der Spaziergang rund drei Kilometer auf teils befestigten, teils grasbewachsenen Wegen durch die Weinberge und zurück nach Weingarten zur Protestantischen Kirche. Unterwegs gibt es an verschiedenen Stationen Impulse zum Nachdenken. Außerdem haben die Veranstalter einen Überraschungsgast angekündigt. Am Ziel warten ein warmes Mittagessen, Bastelmöglichkeiten für Kinder sowie als besondere Attraktion die Möglichkeit, mit einer alten Traubenpresse eigenen Traubensaft zu keltern. Bei Dauerregen, Gewitter oder Sturm findet statt des Gottesdienstspaziergangs um 11 Uhr ein Gottesdienst in der Protestantischen Kirche Weingarten statt.