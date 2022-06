„NachtHimmel“ heißt das neue Online-Angebot des Protestantischen Kirchenbezirks Germersheim, das am Samstag, 4. Juni, um 21 Uhr, startet. „Wir probieren etwas Neues aus: einen Gottesdienst, den alle mitgestalten können“, beschreibt Pfarrer Arne Dembek das Projekt, das er gemeinsam mit Kantor Wolfgang Heilmann und Pfarrerin Mirjam Dembek ins Leben gerufen hat und das einmal im Monat stattfinden soll.

Beim „NachtHimmel“ gibt es keine traditionelle Liturgie. Kein Pfarrer steht mit einer langen Predigt auf der Kanzel. Über das Gottesdienstthema machen sich stattdessen auch die Teilnehmenden selbst ihre Gedanken. Auch die Gebete formulieren alle gemeinsam mithilfe der Chat-Funktion. Und natürlich darf auch gesungen werden – mit neuen Liedern und Melodien, die einladen mitzumachen oder einfach nur zuzuhören. „Manchmal scheint der Himmel ja nachts viel näher zu sein“, sagt Mirjam Dembek, „das wollen wir gerne mal ausprobieren.“

Die Themen für die ersten beiden Gottesdienste am 4. Juni und am 9. Juli: „Verplant und verpeilt“. „Unser Ziel ist es, gerade nicht „churchy“ sein“, so Mirjam Dembek, „Traditionelle Gottesdienste gibt es ja schon reichlich. Wir finden, dass es auch anders geht!“

Info

Den aktuellen Link zum Mitmach-Angebot gibt es auf der Dekanats-Webseite: https://dekanat-germersheim.de.