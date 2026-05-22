Im Rahmen des großen Jubiläumsjahres „750-Jahre Stadtrechte Germersheim“ findet am Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst unter freiem Himmel im Rheinvorland statt. Laut Mitteilung der Stadt biete der weitläufige Raum vor der Aussichtsplattform beim Schiffssteiger genügend Platz, um einen Gottesdienst im Grünen mit der ganzen Familie zu besuchen und in der Gemeinschaft zu feiern.

„Bereits Rudolf von Habsburg berief sich in der Stadtrechtsurkunde von 1276 auf den göttlichen Beistand, der ihn letztlich zu seinem königlichen Handeln befähigte. Auch für uns ist es wichtig, neben den vielen weltlichen Feierlichkeiten rund um das Festjahr, diesen auch unser heutiges Handeln noch begleitenden Beistand nicht zu vergessen“, wird Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile in der Mitteilung zitiert.

Gemeinsam mit den beiden Dekanen Jörg Rubeck und Dr. Michael Diener, die den Gottesdienst inhaltlich gestalten werden, freue er sich schon jetzt darauf, bei diesem ökumenischen Gottesdienst möglichst viele Mitbürgerinnen und -bürger sowie auch Gäste im Germersheimer Rheinvorland begrüßen zu können, so Schaile weiter.

Musikalisch wird der Gottesdienst, der um 11 Uhr beginnt, vom Vokalensemble Creativ unter Leitung von Pia Knoll sowie von Janina Moeller am Keyboard und Daniel Fleischmann als Perkussionist gestaltet.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Jakobus statt.