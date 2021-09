Auftritt zwischen denkmalgeschützten Gemäuern und umgeben von bunt gestrichenen Feldbahn-Lokomotiven und anderen historischen Exponaten des Ziegeleimuseums. Alle genossen spürbar nach längerer Zwangspause das ausverkaufte Konzert des Gospelchors Lingenfeld.

Der Chor und seine Band unter der Leitung von Matthias Settelmeyer konnten sich nach fast zweijähriger Pause endlich einmal wieder richtig präsentieren mit ihrem vielfältigen Repertoire von rhythmischen und stimmungsvollen Gospels und Songs. Allerdings waren die Vorbereitungen etwas aufwändiger als sonst – eine Laderampe wurde zur Bühne umfunktioniert und der Zuschauerraum bestuhlt, um Platz für die rund 60 Agierenden und die etwa 250 Gäste zu schaffen. Die stimmungsvolle Beleuchtung der historischen Kulisse schuf eine ganz besondere Atmosphäre für die Zuhörer. Und die neue Mikrofonierung, die aufgrund der Abstandsvorschriften eingeführt worden war, ermöglichte eine differenzierte Klanggestaltung auch bei diesem Open-Air-Auftritt. Die für die Jahreszeit noch angenehmen Temperaturen und die Rücksicht der Schnaken, die sich entgegen aller Befürchtungen diskret im Hintergrund hielten, taten ihr Übriges, um den Abend perfekt zu machen. Die Gäste belohnten dies mit langem Applaus und vielen begeisterten Rückmeldungen, nicht nur zur Musik, sondern auch zur für viele noch neuen besonderen und stimmungsvollen Kulisse.

Hoffen auf größeren Auftritt drinnen

In einer konzertierten Aktion packten wie üblich nach Ende des Konzerts alle mit an, um das Museumsareal wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Dieser erste größere Auftritt nach langer Zwangspause lässt den Gospelchor hoffen, dass weitere Veranstaltungen wieder möglich werden, auch in geschlossenen Räumen.