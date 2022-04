Vorstandsvorsitzender Stefan Schreiner ließ bei der Mitgliederversammlung des Gospelchors Lingenfeld die eineinhalb vergangenen Jahre in einer Video-Präsentation Revue passieren: Online-Chorproben, die Videoproduktion eines neu erarbeiteten Songs, Open-Air-Konzerte in Schifferstadt und im Ziegeleimuseum Sondernheim und ein weiteres Konzert in der Dreifaltigkeitskirche Speyer. Dazu Essenverkauf-Aktionen, Familienwanderung und Familienfest, Jahresabschlussfeiern virtuell und in Präsenz. Kassenwartin Sabrina Gleich verwies darauf, dass wegen ausgefallener Konzerte und Feste die Kassenlage angespannt ist, zumal nicht wenige Fixkosten regelmäßig beglichen werden müssen. Ohne Spenden wäre der Kassenstand noch niedriger. Der einzige Antrag – die Erhöhung des Mitgliederbeitrags – wurde angenommen.

Der Vorstand

Vorstandsvorsitzender: Stefan Schreiner; Stellvertreterin: Michelle Franke; Kassenwart: Michael Veith; Schriftführerin: Michaela Emling; Beisitzer: Tim Kroehnert, Jürgen Schütze, Josie Seubert, Hubert Steinbacher und Melanie Zobel, Chorleiter Matthias Settelmeyer ist laut Satzung ebenfalls Mitglied des Vorstands.