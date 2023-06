Einst war Goodyear einer der größten Arbeitgeber in Philippsburg und das über Jahrzehnte. Als Ende 2016 bekannt wurde, dass der Reifenhersteller sein Werk in Philippsburg schließen will, gab es Demos und Mahnwachen. Sogar die Politik hatte sich seinerzeit um den Erhalt des Standortes bemüht – vergebens wie man heute weiß. Geblieben ist ein europäisches Zentrallager. Und auch dessen Tage sind nun gezählt. Laut Goodyear EMEA sind Veränderungen in der europäischen Zentrallagerstruktur für Autoreifen geplant. Wie der Hersteller dazu mitteilt, werden im tschechischen Cheb sowie im französischen Amiens zwei neue Zentrallager gebaut, die die bestehende Struktur aus derzeit drei Zentrallagern ergänzen, insbesondere weiter regionalisieren sollen. Daher wolle man das aktuelle Zentrallager in Philippsburg – vorbehaltlich noch ausstehender Verhandlungen mit den Sozialpartnern – im Laufe des kommenden Jahres schließen. Von der Schließung betroffen sind 337 Mitarbeitende. 37 Mitarbeitende sind direkt bei Goodyear beschäftigt und 300 weitere beim Logistikdienstleister Geis. „Cheb und Amiens wurden als strategisch wichtige Knotenpunkte definiert und können durch die geographische Lage die Märkte kosteneffizienter bedienen“, so die offizielle Goodyear- Begründung. Die Standorte dort werden ebenfalls von Subunternehmen betrieben.