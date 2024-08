Lust, einmal selbst Gold zu waschen? Der Verein Südpfalz-Tourismus bietet einen Workshop an, bei dem die Teilnehmer mit Goldwaschpfanne und Schaufel auf Goldsuche gehen können. Geplant ist eine kleine Wanderung, anschließend gibt es eine kurze historische Einführung, bevor die Teilnehmer dann im praktischen Teil selbst Erfahrungen im Goldwaschen sammeln dürfen. Der Workshop wird am Samstag, 21. September, um 10.30 Uhr und 14.30 Uhr in Leimersheim angeboten und dauert etwa 3 bis 4 Stunden. Da die Ausstattung gestellt wird, ist eine Voranmeldung erforderlich und telefonisch unter der Nummer: 07272 7002 1068 oder 1069 oder per E-Mail: info@suedpfalztourismus-ruelzheim möglich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Die Anmeldegebühren betragen 19 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder.