„Alles in allem ist das eine runde Sache“, sagte Lingenfelds Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) bei der Einbringung des Haushalts für 2022 im Ortsgemeinderat am Dienstagabend. „Ich bin froh, dass es mit der Sanierung der Goldberghalle vorangeht“, meinte er zum wichtigsten Vorhaben, welches hohe Investitions- und Folgekosten verursache. In 2022 sind allein mehr als 3,5 Millionen Euro veranschlagt.

Als weitere Schwerpunkte nannte Kropfreiter Investitionen in die Kindertagesstätten, die Umgestaltung der Germersheimer Straße, die geplante Pendler-Radroute Schifferstadt-Wörth,