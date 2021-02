Der Beginn der Bauarbeiten an der sanierungsbedürftigen Goldberghalle verzögert sich. Wie Ortsbeigeordneter Timo Freund (FWL) mitteilt, sei – nachdem es im April vergangenen Jahres bereits verschiedene Abrissarbeiten gab – geplant gewesen, im März 2021 mit den eigentlichen Sanierungsarbeiten zu beginnen. „Nachdem alle Informationen und Daten zur Statik erst seit Kurzem vorliegen, wurde nach Überprüfung dieser festgestellt, dass die technische Planung in mehreren Bereichen nicht so umgesetzt werden kann, wie ursprünglich angedacht“, sagt Freund nun. Weil sich herausgestellt habe, dass die Statik in der Sporthalle bereits jetzt zu 98 Prozent ausgereizt sei, müsse die Planung der technischen Ausstattung überarbeitet werden. Außerdem sei festgestellt worden, dass es für die zwei Mobilfunk-Masten auf dem Dach keine statischen Berechnungen für die Unterkonstruktion gibt. Das ziehe eine Überprüfung nach sich, ob die Masten dort bleiben können. Müssten sie ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, könne dies den Sanierungsbeginn erheblich verzögern. „Wir bleiben zuversichtlich und rechnen mit einem Beginn der Arbeiten Ende Mai 2021“, sagt Freund. Der Bauantrag sei bei der Kreisverwaltung gestellt. „Wir warten auf die Baugenehmigung. Ohne die können die Arbeiten nicht im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung vergeben werden“, so der Beigeordnete.