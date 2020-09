Insgesamt 150 Altmeisterinnen und Altmeister erhielten den Goldenen Meisterbrief als Würdigung für ihr 50-jähriges Meisterjubiläum. Die pfälzischen Handwerksmeisterinnen und -meister legten 1970 in bewegten Zeiten den Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben. Viele haben sich zusätzlich zur Verantwortung als Betriebsinhaber und Ausbilder ehrenamtlich in den Gremien der Handwerksorganisation engagiert. „Die Jubilare sind Vorbilder für die junge Generation – damals wie heute ist der Meisterbrief ein Aushängeschild und ein Garant für die Wirtschaftsmacht des Handwerks“, heißt es in der Laudatio der Handwerkskammer der Pfalz. Aus dem Kreis Germersheim wurden folgende Meister geehrt: Karlheinz Geiger, Elektroinstallateurmeister (Rülzheim), Helmut Hoffmann, Gas- und Wasserinstallateurmeister (Wörth), Otto Hoffmann, Stuckateurmeister (Westheim), Rolf Joos, Bäckermeister (Steinweiler), Herbert Klein, Elektroinstallateurmeister (Minfeld), Bernd Rembor, Bäckermeister (Lingenfeld), Erich Richter, Elektroinstallateurmeister (Hatzenbühl), Wolfgang Schof, Schreinermeister (Hagenbach), Josef Schwind, Kraftfahrzeugmechanikermeister (Minfeld), Alfred Settelmeier, Elektroinstallateurmeister (Bellheim), Bernd Thürwächter, Kraftfahrzeugmechanikermeister (Kandel) und

Gerhard Wüst, Tischlermeister (Rülzheim).