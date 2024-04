94 Schüler haben am Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium in Germersheim bei ihrer Abschlussfeier ihre Zeugnisse erhalten. Nach der Zeugnisverleihung wurden einige Schüler ausgezeichnet.

Die besten Absolventen waren: Sabrine Mharchi (1,0), Jason Luca Berge (1,0), Juliane Meißner (1,2), Karla Brümmer (1,2), Jakob Walter (1,3) und Leo Alexander Kopf (1,3). Preis für herausragende Leistungen in den Fächern Mathematik, Physik und Informatik: Nelli Neumann, Jason Luca Berge und Anna Krieger; Preis für vorbildliche Haltung und vielfältiges Engagement in der Schule, insbesondere in der SV und in der Langlauf-AG: Karla Brümmer; im Fach Sozialkunde: Damla Barin; im Fach Sport sowie soziales Engagement: Jakob Walter; im Fach Mathematik: Anna Krieger; im Fach Physik: Pawel Golub; im Fach Physik: Vilius Gurgsdies; im Fach Biologie: Sabrine Mharchi; im Fach Deutsch: Juliane Meißner, Mairi Besau; im Fach Geschichte: Brice Zangl; im Fach Musik: Jason Luca Berge; im Fach Biologie: Leo Kopf und Jakob Walter; in Informatik: Jason Luca Berge; in Erdkunde: Karla Brümmer; in Philosophie und Ethik: Juliane Meißner; in Geschichte: Allessia Röller und Alea Pomplun; in Latein: Sabrine Mharchi; in Englisch: Sabrine Mharchi und Luanne Wünschel, Jasaon Luca Berge und Julius Schwab; in Französisch: Maud Laila Ntankeu Sandjoh; in Engagement und Organisation verschiedener Aktivitäten: Perinbana Sivakumaran.

Die Abschiedsfeier mit kulturellem Rahmenprogramm ermöglichte den Abiturienten des Goethe-Gymnasiums und nun Studienberechtigten einen feierlichen Abschluss ihrer Schulzeit.