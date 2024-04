Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jana aus Leimersheim muss nach Folge 10 bei Germanys’ Next Topmodel nach Hause fliegen. Doch vorher gibt es für die Kandidatin noch ein spannendes Shooting.

Ganz unerwartet ist es nach der harten Kritik in Folge 9 nicht: Jana aus Leimersheim gehört zu den Kandidatinnen, die Germanys’ Next Topmodel verlassen müssen. Doch vorher gibt es für die Fans der Südpfälzerin noch einmal viel Jana zu sehen und zu hören, deutlich mehr, als in den vergangenen Folgen zu sehen war.

Erst geht es um Dessous

Die Folge 10 startet für die weiblichen Models mit einem Casting. Das Unterwäsche-Label Intimissimi sucht ein Gesicht für die neue Kampagne, in der Natürlichkeit und Leichtigkeit gefragt ist. Neben feinen Dessous gibt es bunte Kimonos und Requisiten zur Auswahl. „Die Aufregung steigt, jetzt waren alle schon so gut“, sagt Jana, die in einem hellgrünen Kimono auf ihren Auftritt wartet. „Ich habe jetzt die Motivation, mir den Job zu schnappen.“

Das Shooting läuft für sie: Jana hat dicke schwarze Kopfhörer als Accessoires ausgewählt und bekommt mit „Ja, süß“ ein Lob. „Ich hatte nur zwei Minuten, das verging wie im Flug“, sagt Jana danach. „Es hat Spaß gemacht.“ Der Job geht schließlich an Grace, die sich aufgrund ihrer arabischen Herkunft vorher noch viele Gedanken gemacht hatte, wie es für sie sein wird, sich in Unterwäsche zu zeigen.