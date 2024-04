Janas Reise bei Germanys’ Next Topmodel ist zu Ende. Nach harter Kritik nach dem Fotoshooting in einer Tokio-Kulisse in Folge 9 musste sich die Leimersheimerin in Folge 10 gemeinsam mit fünf anderen Wackelkandidaten auf dem Laufsteg beweisen. Doch ihre Schuhe spielten nicht mit, Heidi Klum und Gastjurorin Winnie Harlow waren nicht zufrieden. Am Ende hieß es von Heidi Klum: „Ich habe heute leider kein Foto für dich.“ Zuvor bekamen Fans der Südpfälzerin in der Folge noch viel von Jana zu sehen und zu hören.

Weiterer Bericht folgt