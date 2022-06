Kinder schlagen geht gar nicht. Nicht für Pfarrer, nicht für Lehrer – für niemand. Dieser Geistliche darf keine Kinder mehr betreuen.

Nein, die Zeiten sind für die großen Kirchen im Lande wahrlich nicht leicht. Schon seit Jahren laufen ihnen die Gläubigen davon. Besonders die katholische Kirche hat in jüngster Vergangenheit Negativschlagzeilen am Fließband produziert. Ein Geistlicher, der Kinder verprügelt, passt da leider irgendwie ins Bild. Man fragt sich schon, welche Weltsicht hinter diesen Taten steht. Vor 60 Jahren wurde die Prügelstrafe in Deutschland gesellschaftlich noch akzeptiert – aber heute? Und dem angeklagten Gottesmann ist ja nicht ein einmaliger Ausrutscher unterlaufen. Er ist Wiederholungstäter. Mit der Entscheidung des Gerichts ist er sicher gut bedient, zumal seine Entschuldigung beim Vater eines Opfers nicht wirklich überzeugte. Bleibt zu hoffen, dass dieser Mann keine Kinder mehr unterrichten darf.