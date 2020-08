Veränderte Abfahrtszeiten und Gleiswechsel gelten zwischen dem 21. und 28. August für einzelne nächtliche und frühmorgendliche Züge der Linien S5 und S51 zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten, aufgrund derer teilweise nur ein Gleis für den gesamten Zugverkehr zur Verfügung steht.

Die unten genannten Züge halten in Maxau, Maximiliansau Eisenbahnstraße und Maximiliansau West an den Bahnsteigen der Gegenrichtung. Züge in Fahrtrichtung Wörth Badepark und Germersheim halten an den Bahnsteigen, die im Regelfall von den Zügen in Richtung Karlsruhe genutzt werden. Züge in Fahrtrichtung Karlsruhe, Söllingen und Pforzheim halten an den Bahnsteigen, die im Regelfall von Zügen in Richtung Wörth und Germersheim genutzt werden. Durch die eingeschränkte Streckenkapazität kann es in beide Fahrtrichtungen bei allen unten genannten Zügen außerdem zu Verspätungen von bis zu 13 Minuten kommen. Fahrgäste werden gebeten, das in ihrer Fahrtplanung zu berücksichtigen.

Folgende Züge sind betroffen:

· 21. und 22.8. S5 mit Abfahrt in Söllingen um 22.47 Uhr und Ankunft in Wörth Badepark um 23.53 Uhr.

· 21./22. und 22./23.8. S51 mit Abfahrt in Söllingen um 23.27 Uhr und Ankunft in Germersheim um 0.57 Uhr.

· 21./22. und 22./23.8. S5 mit Abfahrt in Söllingen um 23.47 Uhr und Ankunft in Wörth um 0.53 Uhr.

· 22. und 23.8. S51 mit Abfahrt in Karlsruhe Albtalbahnhof um 0.39 Uhr und Ankunft in Germersheim um 1.57 Uhr.

· 22. und 23.8. S5 mit Abfahrt in Söllingen um 0.58 Uhr und Ankunft in Wörth Badepark um 1.53 Uhr.

· 22. und 23.8. S5 mit Abfahrt in Söllingen um 1.58 Uhr und Ankunft in Wörth Badepark um 2.54 Uhr.

· 27. und 28.8. S5 mit Abfahrt in Wörth Badepark um 23.35 Uhr und Ankunft in Pforzheim Hauptbahnhof um 1.03 Uhr.

· 28.8. S5 mit Abfahrt in Wörth Badepark um 0.05 Uhr und Ankunft in Söllingen um 1.10 Uhr.

· 28.8. S5 mit Abfahrt in Wörth Badepark um 1.05 Uhr und Ankunft in Karlsruhe Rheinhafen um 1.30 Uhr.

· 28.8. S5 mit Abfahrt in Karlsruhe Rheinhafen um 3.49 Uhr und Ankunft in Wörth Badepark um 4.16 Uhr.

· 28.8. S5 mit Abfahrt in Karlsruhe Tullastraße um 4.10 Uhr und Ankunft in Wörth Badepark um 4.59 Uhr.