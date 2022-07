Nach 48 Jahren als Mitarbeiterin der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim wurde Jutta Bauer in den Ruhestand verabschiedet. Bei einer kleinen Feier würdigte Bürgermeister Karl Dieter Wünstel die Leistung der langjährigen Mitarbeiterin zusammen mit Kolleginnen und Kollegen. Jutta Bauer verlässt die Verbandsgemeinde Jockgrim im Jubiläumsjahr „50 Jahre VG Jockgrim“ und ist eine der letzten Mitarbeiterinnen, die im Laufe ihrer Berufstätigkeit alle vier Bürgermeister der Verbandsgemeinde Jockgrim als Verwaltungschef erlebt hat: Richard Werling, Siegfried Schloß, Uwe Schwind und Karl Dieter Wünstel. Die Verwaltungsmitarbeiterin war viele Jahre lang in der Finanzabteilung tätig. Seit 2001 war sie zusätzlich Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Jockgrim. Das Thema Gleichstellung in der Verbandsgemeinde Jockgrim wurde von ihr in besonderem Maße geprägt. Für Themen wie „Nein zu Gewalt gegen Frauen“ oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat sie sich mit Überzeugung eingesetzt. Seit 2007 war sie für Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus zuständig.