Im Stadtteil Blankenloch der Großen Kreisstadt Stutensee brannten am Dienstagnachmittag zirka zehn Hektar abgeerntete Ackerfläche und Bäume beim Wasserwerk. Zwei Feuerwehrangehörige haben sich bei dem Brand verletzt; zur weiteren Behandlung musste ein Verletzter ins Krankenhaus eingeliefert werden, teilt die Pressestelle der Kreisfeuerwehr mit. Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee war noch mit den Löscharbeiten eines anderen Brandes beschäftigt, als ein erneuter Flächenbrand in Blankenloch zwischen der Bahnstrecke und der L560 gemeldet wurde. Das Feuer breitete sich sehr schnell aus und erreichte auch das Gelände des städtischen Wasserwerkes. Dort verbrannte ein Teil der Grünfläche auf dem Wasserbehälter und in einem angrenzenden Waldstück verbrannten Unterholz und Bäume. Verschiedene Bäume mussten von der Feuerwehr zum endgültigen Ablöschen mit der Motorsäge gefällt werden. Ein örtlicher Landwirt unterstütze mit seinem Traktor und einem Grubber die Arbeit der Feuerwehr. So konnte ein angrenzendes Maisfeld vor den Flammen geschützt und auch verhindert werden, dass sich das Feuer bis zu den Häusern ausbreitete. Während des Brandeinsatzes musste die L560 vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.