Das Wetter wird am Mittwoch unruhig, aber die Kreisverwaltung bewahrt die Ruhe. Sie weist darauf hin, dass am Mittwoch wegen Glatteis zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen kann – möglicherweise. Davon betroffen wäre dann der gesamte ÖPNV, das heißt, es muss mit (Schul)-Busausfällen und Verspätungen gerechnet werden. Nach eigener Aussage versuchen die Busunternehmen den Betrieb soweit möglich aufrechtzuerhalten, so die Kreisverwaltung. Allerdings sei das natürlich von der tatsächlichen aktuellen Situation und Witterung in der Frühe abhängig. „Grundsätzlich sollten sich ÖPNV-Nutzer vor Fahrtantritt nochmals über die Auskunftssysteme über den aktuellen Sachstand erkundigen“, so die Kreisverwaltung.

Auch der Schul-Caterer plane, nach Möglichkeit das Schulessen auszuliefern. Sollte dies aufgrund glatter Straßen doch nicht möglich sein, werde den Eltern das Geld erstattet.

Betroffen sei ebenfalls die Müllabfuhr. Unter Umständen können Mülltonnen nicht geleert werden. Die Entsorgungsunternehmen werden dann für eine nachträgliche Leerung sorgen. Wo nicht geleert werden konnte, sollten die Abfallbehälter draußen stehen bleiben, so die Kreisverwaltung.