Das Glasfasernetz in Hördt, Kuhardt und Leimersheim wird ausgebaut. Mehr als 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben während der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser unterzeichnet und damit die erforderliche Quote zum Ausbau erreicht. Die Planungsphase der Tiefbauarbeiten sei bereits gestartet, erläutert Danny Rau, Projektleiter Bau. Der PoP (Point of Presence) ist die Hauptverteilstation des Netzes und eines der ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus. Anschließend beginnt der Tiefbau und vom PoP aus werden die einzelnen Glasfasern bis in das Haus verlegt. Der Servicepunkt in Kuhardt in der Rülzheimer Straße wird am Freitag, 5. März, von 13 bis 19 Uhr und am Samstag, 6. März von 10 bis 15 Uhr zur Abgabe der Verträge noch einmal geöffnet sein.