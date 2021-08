In den kommenden Wochen hat Jockgrim die Chance auf den Ausbau eines Glasfasernetzes für schnelles Internet. Bis zum 4. Dezember können die Bürger einen Vertrag abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung zu erhalten, teilte der Anbieter, die Deutsche Glasfaser mit. Dafür müssten aber mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte im geplanten Ausbaugebiet unterschreiben. Danach beginne der Netzausbau; wobei auch Nachzügler noch angeschlossen werden könnten, die dann allerdings die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen müssten. Bei einem Online-Infoabend für Jockgrim und Rheinzabern am Donnerstag, 16. September, 19 Uhr, will das Unternehmen informieren. Teilnahme mit einem mobilen Endgerät über die Zoom Meeting-ID: 980-0392-4071, oder mit PC/Laptop unter dem Link: deutsche-glasfaser.de/jockgrim beziehungsweise über die Zoom Meeting-ID: 922-7716-1098 oder unter dem Link: deutsche-glasfaser.de/rheinzabern.

Zudem eröffnet laut Deutsche Glasfaser am 17. September ein Servicepunkt im Edeka Johansen in Jockgrim, Buchstraße 42 und in Rheinzabern in der Hauptstraße 33. Diese sind wie folgt geöffnet: in Jockgrim, montags, 9 bis 14 Uhr, donnerstags, 14 bis 19 Uhr, samstags, 10 bis 15 Uhr; in Rheinzabern: dienstags, 9 bis 14 Uhr, freitags, 14 bis 19 Uhr, samstags, 10 bis 15 Uhr. Der Servicepunkt ist auch unter 02861 8133410 erreichbar. Unter dieser Rufnummer lasse sich auch ein Beratungstermin in den eigenen vier Wänden vereinbaren. In den kommenden Wochen werden mit Ausweisen ausgestattete Vertriebsmitarbeiter der Deutschen Glasfaser von Tür zu Tür gehen. Weitere Infos unter www.deutsche-glasfaser.de.