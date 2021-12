Die Telekom will ein Glasfasernetz für 3420 Haushalte knüpfen. Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Es sei so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind, so eine Mitteilung von Telekom und Stadt Germersheim. Wer sich bis 31. Dezember 2022 für einen Glasfaser-Anschluss entscheidet, bekomme den Hausanschluss kostenfrei. Hauseigentümer sparen dadurch rund 800 Euro.

Die Beauftragung funktioniert laut Mitteilung für Interessierte folgendermaßen: Er oder sie beauftragt die Telekom. Die Telekom kontaktiert daraufhin die Vermieter. Dann wird besprochen, wo die Glasfaser ins Haus kommt und wie sie im Haus verläuft.

Info



Telekom Partnershop Telecom 84, Mainzerstr. 6, Germersheim, www.telekom.de/glasfaser