Schnelles Internet für ganz Rülzheim: Das ist das Ziel des Kooperationsvertrags, den die Ortsgemeinde mit der Deutschen Glasfaser (DG) abgeschlossen hat. Damit das Unternehmen im ganzen Ort kostenlose Glasfaserkabel verlegt, müssen mindestens 40 Prozent der Haushalte einen Vorvertrag mit der DG abschließen. Die Nachfragebündelung für dieses Ziel beginnt am Montag, 5. Juli. In Hördt, Kuhardt und Leimersheim wurde die Nachfragebündelung bereits erfolgreich abgeschlossen, auch umliegende Verbandsgemeinden betreiben eigene Glasfaserprojekte. Nun geht es auch in Rülzheim los: Auf der Seite der Deutschan Glasfaser können Bürgerinnen und Bürger einen Vorvertrag mit der DG abschließen. In diesem Fall ist der Hausanschluss kostenlos – nach Beginn der Arbeiten kostet er 750 Euro. Die Nachfragebündelung läuft drei Monate, also bis 1. Oktober. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt die Marke von 40 Prozent nicht erreicht werden, wird der Vertrag ungültig und es findet kein Glasfaserausbau in Rülzheim statt. Wird das Ziel erreicht, beginnt der Ausbau voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022.