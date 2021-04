Der Glasfaserausbau gehe zügig voran, sagte Bürgermeister Manfred Detzel (CDU) in der jüngsten Ratssitzung: Die Arbeiten liefen auf Hochtouren, Mitte März sei der PoP (Point of Presence), also die Haupverteilstation des Netzes aufgestellt worden. Im Amtsblatt werde weiter veröffentlicht, für welche Straßen der Ausbau wann geplant sei. Beschwerden sollten direkt an die Hotline gerichtet werden, insbesondere, wenn auf privatem Grund und Boden noch Nachbesserungen notwendig würden. Und wer jetzt noch einen (kostenfreien) Anschluss möchte, soll sich umgehend melden.