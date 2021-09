Die Firma Deutsche Glasfaser hat am Hagenbacher Festplatz ihren neuen „Servicepoint“ für die Verbandsgemeinde eröffnet. Das Unternehmen plant, in den Orten Berg, Hagenbach, Berg mit Neulauterburg sowie Scheibenhardt ein Glasfasernetz aufzubauen. Voraussetzung ist, dass sich 40 Prozent der Einwohner einen Vertrag für einen kostenlosen Hausanschluss bis 27. November entscheiden. Das Glasfasernetz in Neuburg werde „definitiv gebaut“, teilte die Verbandsgemeindeverwaltung kürzlich mit. In dem neuen Beratungscontainer können sich Interessierte über den Netzausbau, die Firmenprodukte und den Projektverlauf informieren. Und zwar dienstags, 10 bis 14 Uhr, donnerstags, 14 bis 19 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr. Auch eine Beratung zu Hause ist möglich. Mehr Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de.