Die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau in Schwegenheim sollen am 2. August beginnen. Darüber hat Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats informiert. Die Arbeiten würden voraussichtlich bis zum April kommenden Jahres dauern. Ein Verteilerpunkt sei am Jahnplatz vorgesehen.

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser, das den Ausbau in der gesamten Verbandsgemeinde Lingenfeld übernimmt, lädt in Kürze zu Online-Informationsabenden für die Ortsgemeinden ein, in denen Arbeiten anstehen: für Lingenfeld am Donnerstag, 29. Juli, 19 Uhr, für Lustadt, Westheim und Weingarten am Freitag, 30. Juli, 19 Uhr, und für Freisbach und Schwegenheim am Dienstag, 3. August, 19 Uhr.

Die Einwahldaten für das Meeting finden sich auf der Internetseite deutsche-glasfaser.de unter den jeweiligen Ortschaften. Es gibt Informationen zu den Ausbauprojekten und den einzelnen Bauphasen. Auch Fragen rund um die Arbeiten vor den Häusern und zur Installation der Endgeräte werden beantwortet.