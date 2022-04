Vom 19. bis einschließlich 22. April wird das Viadukt in Winden zur Verlegung von Glasfaserleitungen gesperrt. Da das Viadukt nur über eine geringe Durchfahrtsbreite verfügt, können die Arbeiten nur während einer Vollsperrung erfolgen. Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet: Pkw-Verkehr: Der Verkehr nach Kandel fahrend wird über die Steinweilerer Straße und Steinweiler nach Kandel geführt. Der Verkehr von Minderslachen nach Winden fahrend wird am Ortseingang Winden über Minfeld, Freckenfeld, Schaidt, Niederotterbach und Barbeltroht nach Winden umgeleitet. Der Lkw-Verkehr von Barbelroth nach Kandel fahrend wird am Kreisel Barbelroth über Niederotterbach, Schaidt, Freckenfeld und Minfeld umgeleitet.