Demnächst sollen in Weingarten ein sogenannter Point of Presence-, PoP-Verteiler gesetzt und damit die Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen werden, was eine schnellere Internetverbindung ermöglicht. Darüber informierte Ortsbürgermeister Stefan Becker (CDU) nach eigenen Angaben den Ortsgemeinderat in dessen jüngster Sitzung. Seit drei Jahren warte man im Dorf darauf. Zunächst habe Corona für Verzögerungen gesorgt, später habe die beauftragte Tiefbaufirma ausgetauscht werden müssen.