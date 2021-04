In Sondernheim ist der Ausbau eines „echten“ Glasfasernetzes durch die Firma Deutsche Glasfaser (DG) geplant. Die Stadt hat Verhandlungen aufgenommen, um die Gemeinde durch Glasfaserausbau „zukunftsfähig“ zu machen. Obwohl Sondernheim schon etwas besser versorgt war als Umlandgemeinden.

Erfolgreich verhandelt wurde auch, dass alle bisherigen Inexio-Kunden problemlos zu DG wechseln können. Dadurch würden die aus wirtschaftlichen Gründen erforderlichen 40 Prozent (706 von 1766) angeschlossener Haushalte sicher leichter erreicht werden. Inexio und die Deutsche Glasfaser (DG) haben Mitte 2020 fusioniert.

Kupfer durch Glasfaser ersetzen

Die bisherige Glasfaserversorgung in Sondernheim ging nur bis zu Verteilerstationen von Inexio, die Versorgung der einzelnen Haushalte erfolgt über das alte Kupferkabel (FTTC = Fibre to the Curb). Dies wird auch weiterhin möglich sein. Zusätzlich sollen – wie dies auch in Umlandgemeinden bereits geplant ist – die einzelnen Haushalte mit Glasfaser versorgt werden (FTTH = Fibre to the Home).

Während der Pandemie sei der Bedarf an Netzkapazitäten besonders stark gestiegen, Stichworte Homeoffice, Homeschooling. Die Veränderungen in der allgemeinen Lebenswelt hätten aber auch die Grenzen der bisherigen Netzversorgung aufgezeigt. Die Anzahl vernetzter Geräte pro Person sei von 3,5 im Jahr 2015 auf sieben im Jahr 2020 gestiegen, nannte Beatrice Mrell, die für die DG das Projekt vorstellte, Zahlen. Mit FTTH können je nach Tarif bis 1000 Mbit/s übertragen werden.

Vorgärten bleiben unversehrt

Mrell versprach einen Projektablauf, der „schnell, routiniert, und erfolgreich“ sein werde. Die Verlegung in öffentlichen Bereichen solle gut koordiniert mit so wenig Aufwand und Beeinträchtigung für die Bürger wie möglich erfolgen.

Bei jedem Bautrupp gebe es Ansprechpartner („die alle deutsch sprechen“) an den jeweiligen Baustellen, um sich eng mit den jeweiligen Hauseigentümern abzustimmen. „Der Vorgarten bleibt unversehrt“, beruhigt Mrell bereits im Vorfeld. Die Zuleitung zum Haus erfolgt durch eine Tiefbohrung bis zum Haus an den Übergabepunkt.

Der Kooperationsvertrag soll in den nächsten Tagen unterschrieben werden, sagte Schaile. Dann werde die DG eine breite Werbe- und Informationskampagne starten und auch Ansprechpartner vor Ort installieren, um nah bei den (potenziellen) Kunden zu sein. Beim Ausbau werde Glasfaser für die Eigentümer zunächst kostenfrei an jedes Grundstück gelegt, um auch später noch Anschlussmöglichkeiten zu haben.

Info

deutsche-glasfaser.de

www.