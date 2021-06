In Sondernheim ist die Versorgung mit „schnellem Internet“ ein Stück näher gerückt: Der Vertrag mit der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser und der Stadt Germersheim wurde unterzeichnet. „Der Kooperationsvertrag stellt eine absolut solide Grundlage für eine Internetversorgung nach modernstem Standard dar“ sagte der Germersheimer Bürgermeister Marcus Schaile (CDU).

Die Deutsche Glasfaser (DG) plant den Ausbau eines FTTH-Glasfasernetzes – sofern sich mindestens 40 Prozent der Haushalte in Sondernheim für einen Vertragsabschluss entscheiden. FTTH steht für „Fibre to the home“ – Glasfaseranschluss direkt ans Haus. Bislang war der Stadtteil durch Inexio durch Glasfaser bis zu Verteilerstationen versorgt, ab dort erfolgte die Versorgung jedoch durch Kupferkabel (FTTC=Fibre to the curb). Der jetzt geplante FTTH – Ausbau verspricht – je nach Tarif – eine Übertragung von 1000 Mbit/s. Da die DG und Inexio Mitte 2020 fusioniert haben, ist der Wechsel von bisherigen Inexio-Kunden zur Deutschen Glasfaser problemlos möglich.

Anfang August will das Unternehmen gezielt über den geplanten Ausbau informieren und erheben, wie viele Haushalte an einem neuen Anschluss interessiert sind. In der Startphase des Projekts wird die DG die Anschlüsse für die Hausbesitzer kostenfrei bauen – sofern die erforderlichen 40 Prozent (706 von 1766 Haushalten) an Verträgen erreicht werden.