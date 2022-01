Mit dem Aufstellen des Glasfaser-Hauptverteilers in der vergangenen Woche gehe der Glasfaserausbau in Zeiskam zügig weiter. Im November dieses Jahres soll der Ausbau abgeschlossen sein, informierte Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner nach einem Treffen am neuen Glasfaser-Hauptverteiler mit Verbandsbürgermeister Dieter Adam. Nach seinen Angaben liefen auch in den anderen Orten der Verbandsgemeinde die Planungen auf Hochtouren. Nach Online-Bauherreninfoabenden im Dezember und Januar erfolge derzeit die Begehung einzelner Grundstücke. Für Dienstag, 1. Februar, ist ein weiterer Online-Infoabend zum Thema Glasfaseranschluss geplant. Der Zoom-Link lautet: https://deutsche-glasfaser.zoom.us/j/98835100520. Weitere Infos unter https://www.deutsche-glasfaser.de, telefonisch unter 02861 890600 oder persönlich im Servicepunkt in Bellheim, Hauptstraße 139, jeden Dienstag, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr.