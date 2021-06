Der Glasfaserausbau für schnelles Internet in Vollmersweiler kommt gut voran. Nach Schätzung von Bürgermeister Roland Kelemen in der Ratssitzung sind 85 Prozent der Lehrrohre verlegt. Was nocht fehlt, ist der Bereich am Ortsausgang Richtung Dierbach und Schaidt. Hier wartet die Deutsche Glasfaser GmbH auf eine Genehmigung. Bis Ende Juli sollen laut dem Unternehmen die Hausanschlüsse erfolgen und bis Ende September rechne man mit dem Netzanschluss. Kelemen informierte in der Sitzung auch, dass sich der Umlegungsausschuss für das Neubaugebiet „In den Wiesenäckern“ konstituiert habe und seine Arbeit aufnehmen werde.