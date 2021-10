Ein Dutzend öffentliche Gebäude in Bellheim sollen von der Firma Deutsche Glasfaser Glasfaseranschlüsse erhalten. Das beschloss der Ortsgemeinderat bei seiner Sitzung. Die Kosten würden von bisher etwa 263 auf knapp 940 Euro pro Monat steigen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Betroffen sein werden folgende Gebäude: die Fest- und die Schneider-Halle, die drei Gemeinde-Kitas, das Rathaus der Ortsgemeinde, das Alte Rathaus in der Hauptstraße 125, Bürgerhaus, Jugendzentrum, Stadion, der Bauhof und der DHL-Paketshop in der Schulstraße. Nachdem die Quote von 40 Prozent erreicht ist, will die Deutsche Glasfaser auch Privathaushalte in Bellheim mit Glasfaser versorgen, heißt es in der Sitzungsvorlage für die September-Ratssitzung. Damals war das Thema „Glasfaseranschluss für öffentliche Gebäude“ zurückgestellt worden, weil vorgeschlagen wurde, mehr als die nur acht aufgeführten Gebäude ans Glasfasernetz anzuschließen.