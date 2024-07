Endlich gute Nachrichten für alle, die in Lingenfeld auf schnelles Glasfaser-Internet gehofft haben: Am Mittwoch hat die Firma Deutsche Glasfaser den ersten Kunden an das Netz angeschlossen. Der Ausbau im Dorf war zuvor holprig verlaufen.

Als erster Kunde sei Nico Moosbauer, der in der Siedlung wohnt, am Mittwoch an das neue Glasfasernetz angeschlossen worden, teilen Ortsgemeinde und Deutsche Glasfaser mit. Ab der nächsten Woche würden weitere Kunden folgen. Damit soll das Projekt, das wegen Problemen mit der zunächst beauftragten Baufirma monatelang nicht vorangekommen war, nun doch noch zu einem glücklichen Ende gebracht werden. Anfang des Jahres war die Firma APK Group beauftragt worden, die ausstehenden Arbeiten in Lingenfeld zu Ende zu bringen.

„Schritt für Schritt kommen wir voran. Die Arbeiten verlaufen reibungslos und wir freuen uns, dass wir nach dem Wechsel des Baupartners nun vor unserem Zeitplan liegen“, sagte Zahra Schmidt, Bauprojektleiterin von Deutsche Glasfaser. Im nächsten Schritt würden nach und nach die weiteren Hausanschlüsse gebaut. Alle Haushalte im Ausbaugebiet in Lingenfeld, die sich für einen Anschluss an das Glasfasernetz entschieden haben, sollen aktiviert werden. „Nach einem Stimmungstief durch Qualitätsprobleme beim vorherigen Baupartner, konnten wir das Vertrauen zurückgewinnen“, zeigte sich Schmidt zufrieden. Auch Lingenfelds Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) freut sich, dass das Projekt nach langem Stillstand endlich voranschreitet. „Der Projektfortschritt und der Anschluss an das Glasfaser-Netz schafft für die Menschen vor Ort ein Fundament für Wohlstand und Lebensqualität“, sagte er.

Durch das Glasfasernetz ist eine Geschwindigkeit bei der Datenübertragung von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde möglich. Rund 1700 Häuser mit mehr als 2500 Wohnungen könnten theoretisch in Lingenfeld mit den FTTH-Glasfaserleitungen (Fiber To The Home) versorgt werden. Allerdings hatten nur etwas weniger als 40 Prozent der Haushalte einen Vorvertrag mit Deutsche Glasfaser abgeschlossen. Vom Abschluss der Arbeiten in Lingenfeld hängt auch die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Schwegenheim und Weingarten ab, wo die Arbeiten schon länger beendet sind.