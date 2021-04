„Kein anderes Thema seit den beiden Weltkriegen hat unser Leben so sehr beeinflusst, wie dieses Covid-19-Virus“, sagt Steinweilers Bürgermeister Michael Detzel (CDU). Trotzdem wird es in diesem Jahr keinen Stillstand geben. Während das Dorffest abgesagt ist, soll die Ferienbetreuung möglichst stattfinden.

Trotz der Pandemie wurde in der Gemeinde an den laufenden Projekten weitergearbeitet und wurden neue Projekte initiiert. Damit wolle die Ortsgemeinde als kommunaler Auftraggeber einen Anteil zur Auslastung der Betriebe beitragen, um Kurzarbeit zu vermeiden, so Detzel.

Ein Punkt, um eine Gemeinde attraktiver zu machen, sei schnelles Internet: „Diese Infrastrukturmaßnahme ist vergleichbar mit der Erschließung von Wasser, Strom und Gas und ein wichtiger Standortfaktor.“ Zwei Drittel der Haushalte entschieden sich für einen Glasfaser-Hausanschluss. Damit wurde die Vorgabe des Internet-Anbieters von mindestens 40 Prozent mehr als deutlich erfüllt. Laut Aussage des Unternehmens solle noch in diesem Jahr mit der Verlegung begonnen werden, so der Bürgermeister.

Glockenturm und Geläut sanieren

Auch die Sanierungsarbeiten an der Friedhofshalle befinden sich auf der Zielgeraden. In diesem Jahr müssen noch der Blitzschutz installiert, der Glockenturm saniert und das Geläut überholt werden. Außerdem werde ein Nebengebäude errichtet.

Auch die Sanierung der Gemeindestraßen soll weitergehen. 2021 sollen die Arbeiten für die Giltwingert-, Jahn- und Gartenstraße ausgeschrieben und mit der Realisierung begonnen werden. Die Abrechnung erfolge erstmalig nach der Methode mit wiederkehrenden Beiträgen. Auch Sanierungen von Wirtschaftswegen seien wieder geplant, so Detzel.

Pläne für Ganztagsschule starten

Zudem müsse die Gemeinde wie schon in den letzten Jahren öffentlichen Gebäuden – Bürgerhaus, Grundschule, Grillhütte – Instandhaltungsmaßnahmen durchführen. Im Bürgerhaus müsse die Heizungsanlage saniert werden. Die Substanz eines an das Bürgerhaus angrenzenden und unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes muss erhalten bleiben: Ein Konzept für eine Nutzungsänderung wurde erstellt, die Planung beauftragt. Ebenso müssen die Planungen für die Umsetzung des neuen Kitagesetzes und die Einführung der Ganztagsschule beginnen. Auch das generationenübergreifende Wohnprojekt werde fortgeführt, so Detzel.

Partnerschaft geht ins 30. Jahr

Doch es sind nicht nur die großen Projekte, die eine Gemeinde am Leben erhalten. Das Betreuungsangebot „Ferienspaß Steinweiler“ soll, wenn irgendwie möglich, auch in diesem Jahr angeboten werden. „Ebenso wird die Betreuung der Asylsuchenden das ganze Jahr hindurch gewährleistet werden, damit diese die Unterstützung erhalten, die sie benötigen“, sagt Detzel. Aktionen, die im letzten Jahr abgesagt wurden, „wie Singen unterm Weihnachtsbaum“, „Kriegsgräbersammlung“, „Weihnachtsbaumverkauf“ oder das Treffen mit Vertretern der Partnerstadt Èpinac – in diesem Jahr besteht die Partnerschaft seit 30 Jahren – sollen möglichst wieder stattfinden. Nicht gereicht habe es für das Dorffest. Da keiner vorhersagen könne, wie es im Mai aussehe und der organisatorische Aufwand enorm sei, wurde das Fest frühzeitig auf das Jahr 2022 verschoben.