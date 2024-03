Es soll bald vorangehen mit dem Glasfaser-Ausbau in Lingenfeld: Zuletzt hatte das Unternehmen Deutsche Glasfaser auf RHEINPFALZ-Anfrage bereits mitgeteilt, dass nach langem Stillstand ein neuer Partner für den Tiefbau gefunden sei und es wohl im April weitergehen soll. Am Montag hat nun eine Besprechung zwischen Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Deutscher Glasfaser und APK Group stattgefunden, wie Bürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) mitteilt. „Die Firma APK Group arbeitet seit vielen Jahren eng mit der Deutschen Glasfaser zusammen“, berichtet Kropfreiter. „Sie soll den restlichen Ausbau bis zu den Hausanschlüssen in Lingenfeld übernehmen. Die Ausbauarbeiten sollen nach Ostern beginnen.“ Die Firma müsse zunächst den Bestand aufnehmen, um weitere Aussagen zum Ende des Projektes zu treffen. „Es wurde zugesagt, dass dann die Kunden informiert werden und die Ortsgemeinde auch weitere Infos erhält“, sagt der Bürgermeister. Er und der zuständige Ortsbeigeordnete Timo Freund (FWL) hätten bei dem Termin den Verlauf des Projekts stark kritisiert. Es sei nicht akzeptabel, dass es über ein Jahr keinen Fortschritt gibt und weder Kunden noch Ortsgemeinde Infos erhalten. Von der neuen Projektleitung der Deutschen Glasfaser sei eine bessere Kommunikation zugesagt worden.