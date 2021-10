Die Bauplanungsphase ist beendet, so dass ab dieser Woche die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Leimersheim starten. Auch die Hausbegehungen finden bereits seit Mitte September statt. Zum Baustart werden in Leimersheim planmäßig 2 Kolonnen mit jeweils circa 6 Mitarbeitern und in Kandel 1 Kolonne mit 6 bis 8 Mitarbeiten tätig sein. Vor Beginn der Bauarbeiten an einer Straße werden die betroffenen Anwohner so früh wie möglich über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mitteilung finden sie per Posteinwurf im Briefkasten.

Die Bauprozesse finden in enger Zusammenarbeit von Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung und der Bauleitung des Baupartners und Deutsche Glasfaser statt. Die Mitarbeiter des Baubüros von Deutsche Glasfaser in Kuhardt, Rülzheimer Straße 2 a, stehen für alle Fragen und Anregungen zum Bau sowie zu vertraglichen Themen für Leimersheim zur Verfügung. Das Baubüro hat Dienstag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Für Kandel stehen sie dienstags von 10 bis 13 Uhr in Bad Bergzabern in der Neubergstraße 2 a.