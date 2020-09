Wie in vielen Orten der Region soll auch in Winden der Glasfaserausbau vorangetrieben werden. Die Deutsche Glasfaser ist laut Ortsbürgermeister Peter Beutel bereit, entsprechende Leitungen bis in jeden Haushalt kostenlos zu legen. Dazu müssen allerdings mindestens 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag abschließen.

Es gibt viele offene Fragen zu dem Thema und um die Corona-Bestimmungen einzuhalten, werden mehrere Teileinwohnerversammlungen angeboten: Am Dienstag, 9. September, geht es mit der „Nachtweide“ los; am Mittwoch, 10. September, „Am Bahnhof, Bahnhofstraße und Glockenzehnten“. Am Dienstag, 15. September, „Gänsebuckel, Gartenstraße, Am Sportplatz und Rosengarten“; Mittwoch, 16. September, „Kirchstraße, Raiffeisenstraße, Mühlstraße, Fallgasse, Mühle und Funkhaus“. Am Donnerstag, 17. September, „Hauptstraße und Steinweilerer Straße“.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr im Bürgerhaus.