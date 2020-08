Dieser Geldsegen kam offensichtlich nicht unerwartet: Am Mittwochabend meldete der Betreiber eines Spielcasinos in der Adlerstraße in Karlsruhe der Polizei, dass mehrere seiner Glücksspielautomaten von Unbekannten manipuliert worden seien. Die Täter hätten sich so unberechtigt einen fünfstelligen Geldbetrag aus den Automaten auszahlen lassen.

Kurz vor Mitternacht fielen dem Casinobetreiber die Manipulationen auf, woraufhin er die Polizei verständigte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass auch weitere Spielautomaten in anderen Spielcasinos von den Tätern manipuliert wurden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.