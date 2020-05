Anfang des Jahres, noch vor der Corona-Pandemie, war ein Kamerateam des ZDF im Glücksunterricht an der Realschule plus dabei. Gedreht wurde für das Ratequiz „1, 2 oder 3“ – mittendrin: Reporterkind Tobias.

„Der Dreh war gut und ziemlich aufregend. Und teils auch anstrengend, weil man Einstellungen mehrmals machen muss“, erzählt Tobias von den Dreharbeiten. Der 15-Jährige hat seine Mitschüler als Reporterkind im Glücksunterricht interviewt und zeigt vor der Kamera, was man im Fach Glück lernt und was das den Schülern bringt. Wichtigste Regel beim Dreh: „Nicht in die Kamera gucken“.

Was genau die Schüler der achten und neunten Jahrgangsstufe im Glücksunterricht machen und wie sie das bewerten, wird dann in der von Elton moderierten Sendung in einem Einspieler gezeigt. Denn bei der Folge von „1,2 oder 3“, die am Samstag, 16. Mai, ausgestrahlt wird, dreht sich alles um Gefühle. Da passte der Glücksunterricht natürlich gut und das Team der Sendung kam auf die Realschule plus mit der Drehanfrage zu. Im Studio selbst waren die Schüler allerdings nicht dabei, sagt Tobias. Den fertigen Film haben sie dagegen schon vorab gesehen. Verraten wird vor Samstag aber nichts.

Info

Die Sendung „1, 2 oder 3 – Elton und die Gefühle“ mit Reporterkind Tobi und der Realschule plus Kandel wird am Samstag, 16.5., 7.55 Uhr, im ZDF ausgestrahlt und steht danach online zur Verfügung.